Playout Serie B e caso Palermo: le importanti dichiarazioni di Gravina

Le importanti parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc sul caso Palermo e sull’eventuale disputa dei playout: “Situazione della Serie B preoccupa? No, non sono preoccupato: sono molto attento al percorso tracciato e aspetto il parere del Collegio di Garanzia dello Sport e la decisione della Corte Federale d’Appello del 29 sul caso Palermo, poi il giorno dopo adotterò la mia decisione”.

Presente alla cerimonia di consegna del premio “Enzo Bearzot” tenutosi al Salone d’Onore del Coni a Roma, Gravina ha parlato anche dell’ultima giornata di Serie A: “L’Atalanta dimostra che il calcio ha bisogno di un qualcosa che non sia sempre prevedibile e determinato da grandi dimensioni economiche ma di programmazione: l’Atalanta è un modello per il calcio italiano”. “L’ultima giornata l’ho seguita bene – ha proseguito – mi sono appassionato fino all’ultimo istante. Spiace per l’Empoli ma è una società che sa programmare, lo ha dimostrato e saprà tornare presto in Serie A”, ha concluso Gravina.