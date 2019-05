PSG e Tuchel ancora insieme: prolungato il contratto del tecnico

Spazzati via tutti, in un sol colpo. Il Paris Saint Germain ha scelto l’allenatore per la prossima stagione: è ancora Thomas Tuchel. Prolungato il contratto al tecnico tedesco fino al 2021.

Diversi i nomi importanti di allenatori accostati alla panchina francese. Era infatti incerto il futuro di Tuchel dopo la stagione appena conclusa, con l’ennesimo fallimento in Champions e situazioni di spogliatoio poco chiare. E allo stesso tempo, diverse erano le squadre ad aver fatto un sondaggio per accaparrarselo in caso di addio ai francesi. Tutti delusi, PSG e Tuchel ancora insieme.