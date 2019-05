Quote Serie A, Atalanta favorita con il Genoa per il passo Champions decisivo. Lotta salvezza: l’Empoli rischia con la Sampdoria

Con la vittoria sulla Lazio, l’Atalanta ha fatto un ulteriore passo

avanti verso il sogno Champions League e ora, nel match casalingo con il Genoa, potrebbe compiere quello decisivo. Il quarto posto va difeso da Milan e Roma, distanti 3 punti, la

vittoria è dunque obbligatoria e, secondo gli analisti di Sisal Matchpoint, molto probabile, i nerazzurri di Gasperini sono infatti favoriti a 1.42. Il Genoa è reduce dal pareggio con la Roma ed è andato molto vicino alla vittoria che gli avrebbe garantito la salvezza, ancora non matematica. Difficile però che il Grifone riesca a frenare la lanciatissima Atalanta, il successo ospite è infatti a 7.50, con il pareggio a 4.50. Puntano decisi sui nerazzurri anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto il segno 1 nel match. Gasperini sarà costretto a mandare in campo una squadra molto rimaneggiata a causa squalifiche e infortuni, ma davanti ha una certezza che si chiama Zapata, miglior marcatore dei nerazzurri con 22 gol in 34 presenze: la sua rete al Genoa è a 1.90, probabile anche una sua doppietta a 5.50. Ad inseguire l’Atalanta c’è il Milan, a cui la vittoria con il Bologna ha ridato qualche speranza di centrare il quarto posto. L’imperativo però è vincerle tutte, a cominciare dalla trasferta a Firenze contro una Fiorentina che ha perso le ultime 3 partite e non vince da più

di due mesi e mezzo, al Franchi addirittura da dicembre. Il pronostico è con i rossoneri, avanti a 2.40, la prima vittoria di Montella sulla panchina viola è proposta a 3.00, a 3.30 il segno X. Anche gli scommettitori dicono Milan, il 60% ha puntato sul segno 2, solo il 20% crede nella vittoria dei toscani. In questo rush finale, al Milan servirà il miglior Piatek, a digiuno da ben 5 partite: il ritorno al gol del polacco potrebbe iniziare dal Franchi, la sua

marcatura è a 3.00. Ultima chiamata Champions per la Roma che, dopo il pari di Marassi, non può più sbagliare. All’Olimpico arriva la rivale di sempre Juventus, già Campione d’Italia ed arbitro del destino dei giallorossi. Gara molto equilibrata, il successo giallorosso è a 2.50, quello bianconero a 2.75. Per conquistare la Champions League la Roma non solo deve vincerle tutte, ma sperare nelle sconfitte di Atalanta e Milan visto che – in caso di parità – è in svantaggio negli scontri diretti e nella differenza reti. Ecco perché, nella corsa al quarto posto, i giallorossi sono indietro, a 5.50, sia rispetto ai nerazzurri, dati quarti a 1.35, che ai rossoneri, a 4.00. Capitolo salvezza: l’Empoli si gioca il tutto per tutto al Ferraris contro la Sampdoria, la permanenza in A è tornata possibile dopo la vittoria nel derby con la Fiorentina, anche se vincere a Genova non sarà una passeggiata. Gara equilibratissima per i bookmaker, avanti i padroni di casa a 2.50, i toscani indietro di un soffio, a 2.60, il pareggio vale 3.60. A vedere la salvezza più da vicino è l’Udinese che va a far visita al già retrocesso Frosinone. I friulani sono favoriti, a 1.75, per la vittoria dei gialloblù si sale a 4.70, il segno X è a 3.65. Il pronostico salva l’Udinese, la cui retrocessione è a 10.00, quasi certa invece la condanna in B dell’Empoli, appena a 1.10.