La rassegna stampa di sabato 18 maggio – L’addio tra Allegri e la Juve in primo piano [FOTO]

RASSEGNA STAMPA 18 MAGGIO – Sulle prime pagine sportive di oggi si parla quasi esclusivamente del divorzio tra Allegri e la Juve e non poteva essere altrimenti. La Gazzetta dello Sport apre con “THE END” e si chiede “E ADESSO CHI?”, inserendo tra i vari candidati Simone Inzaghi, Conte, Sarri e Mihajlovic. Per il Corriere dello Sport è “MAI PIU’ ALLEGRI”. E anche sul quotidiano romano si apre il casting per la panchina bianconera. Spazio anche alla contestazione dei tifosi della Roma. Tuttosport titola “LA SCELTA DI AGNELLI”, dedicando ampio spazio al mercato: dal sostituto di Allegri ai colpi dell’Inter fino al direttore sportivo del Milan. In alto la FOTOGALLERY con la rassegna stampa sportiva di oggi.