Si parla già da tempo di un suo possibile ritorno in Italia, tra rumors, conferme e smentite. Soddisfacente la prima esperienza all’estero di Maurizio Sarri che, al di là di come terminerà la finale di Europa League, ha portato fino in fondo i blues in coppa e ha raggiunto la qualificazione in Champions. Ma la Gazzetta dello Sport odierna apre a scenari futuri abbastanza interessanti per quello che potrebbe essere il suo ritorno nel nostro paese, visti anche i problemi soprattutto “ambientali” del tecnico coi tifosi londinesi.

Tra le situazioni extracampo avanzate dalla rosea ci sono “i problemi con il passaporto di Roman Abramovich, il disimpegno dell’oligarca russo che ha fermato il progetto di ristrutturazione dello stadio e spegnerà ora a giugno la tv ufficiale, un mercato estivo fatto in fretta e furia con tre giocatori acquistati nelle ultime 48 ore, la squalifica per due finestre di mercato legata a 29 tesseramenti irregolari di giovani calciatori – l’ultima parola, definitiva, spetterà ora alla Corte Arbitrale per lo Sport -, il cannoneggiamento dei media che hanno cominciato ad impallinare Sarri a dicembre e non hanno mai smesso, neppure ora che ha centrato tutti gli obiettivi possibili con la rosa a disposizione, nel silenzio rumoroso del club che non ha mai speso una parola di supporto per proteggere l’allenatore. Ultimo problema, ma non in ordine di importanza, l’annunciato addio di Eden Hazard, sul quale il Chelsea sta cercando di fare un inutile catenaccio“.

Dunque il noto giornale apre a due ipotesi, che prenderebbero comunque il via dopo la finale di Baku. Due ipotesi equivalenti a due squadre italiane: Roma e Milan. Nel primo caso c’è l’amicizia del tecnico con Baldini e la capacità di valorizzare i giovani. Nel secondo caso stuzzica l’idea di ripartire da zero, con un altro tipo di calcio ed un’altra mentalità, in una sorta di progetto ad ampio respiro.