Scontri Atalanta-Lazio, un patteggiamento e due obblighi di firma

SCONTRI ATALANTA-LAZIO – Nella giornata di domenica si è disputata la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, vittoria della squadra di Inzaghi che ha alzato un trofeo molto importante, non sono mancati i momenti di tensione con gli scontri prima del match. Nelle ultime ore il tribunale di Roma ha disposto una condanna con patteggiamento a due mesi e 20 giorni e due obblighi di firma per i tre ultra della Lazio arrestati, durante i tafferugli sono stati lanciati sassi e altri oggetti contro gli agenti, è stata poi incendiata con una molotov una macchina della Polizia di Roma. E’ stato deciso il patteggiamento a 2 mesi e 20 giorni con pena sospesa per uno dei tre ultra, accusato di aver lanciato un fumogeno contro le forze dell’ordine, il processo inizierà il 24 maggio. L’accusa è resistenza aggravata a pubblico ufficiale.