Serie C, gli orari del terzo turno dei playoff

Nella giornata di ieri si sono disputate partite importanti valide per i playoff del campionato di Serie C. Adesso grande attesa per il terzo turno, in particolar modo promettono spettacolo le partite tra Catanzaro e Feralpisalò e quella tra Potenza e Catania. Interessante anche la partita tra Carrarese e Pisa. Ecco tutti gli orari del terzo turno, da definire proprio quelli della sfida tra Catania e Potenza.

Andata domenica 19 maggio

Carrarese-Pisa ore 16.30

Arezzo-Viterbese e Monza-Imolese ore 18

Feralpisalò-Catanzaro ore 20

Potenza-Catania orario da definire

Ritorno mercoledì 22 maggio

Catanzaro-Feralpisalò ore 17

Imolese-Monza, Pisa-Carrarese e Viterbese-Arezzo ore 20.30

Catania-Potenza orario da definire