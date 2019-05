Please wait...

Rating: 5.0 /5. From 2 votes.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

La Serie C continua a regalare spettacolo ed emozioni. Il Pordenone di Tesser si aggiudica la Supercoppa di serie C, la squadra friulana ha battuto 3-0 la Juve Stabia grazie alle reti di Candellone, De Agostini ed un’autorete. Si è giocato anche il playout del campionato di Serie C, si salva il Bisceglie, retrocede la Paganese dopo uno scoppiettante 4-3. Apre le marcature Starita dopo 2′, poi il pareggio al 9′ con Cesaretti. Ma Triarico prima procura l’autogol al 14′, poi al 20′ cala il tris, la quarta rete porta la firma di Parlati (37′). Nella ripresa gli uomini di Erra si scatenano: al 68′ è ancora Cesaretti a trovare la rete, al 73′ Alberti sigla il definitivo 4-3 ma non basta per evitare la retrocessione.

article

10319474

CalcioWeb

Serie C, il Pordenone domina la Juve Stabia in Supercoppa: la Paganese retrocede in Serie D

La Serie C continua a regalare spettacolo ed emozioni. Il Pordenone di Tesser si aggiudica la Supercoppa di serie C, la squadra friulana ha battuto 3-0 la Juve Stabia grazie alle reti di Candellone, De Agostini ed un’autorete. Si è giocato anche il playout del campionato di Serie C, si salva il Bisceglie, retrocede la Paganese

https://www.calcioweb.eu/2019/05/serie-c-pordenone-juve-stabia-supercoppa-paganese-retrocese/10319474/

https://www.calcioweb.eu/wp-content/uploads/2019/04/LP_9626743.jpg

News Serie C

News