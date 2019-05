Tanti auguri a…Iker Casillas: uno dei migliori portieri di tutti i tempi

Giornata dedicata ai portieri quella del 20 maggio: oltre a Petr Cech compie gli anni anche Iker Casillas, 38 candeline per l’estremo difensore spagnolo. Annoverato tra i migliori portieri di tutti i tempi, Casillas ha legato indissolubilmente la sua carriera al Real Madrid, giocando coi Blancos dal 1990 fino al 2015. Negli ultimi anni ha difeso i pali del Porto vincendo un campionato e una Supercoppa portoghese. Con il Real Madrid ha vinto tutto: 5 campionati spagnoli, 2 Coppe del Re, 4 Supercoppe spagnole, 3 Champions League, 2 Supercoppe europee, 1 Coppa Intercontinentale e 1 Coppa del mondo per club. Detiene inoltre il record di presenze in Champions League e nelle competizioni europee per club. Con la nazionale spagnola ha vinto un Mondiale nel 2010 e due Europei nel 2008 e nel 2012. E’ stato nominato più volte miglior portiere dell’anno, dividendo il podio quasi sempre con Buffon e Cech. Il 1º maggio 2019 è stato colpito da un infarto miocardico acuto durante un allenamento. Fortunatamente dopo l’operazione Casillas si è ripreso. Auguriamo il meglio al portiere spagnolo per il suo futuro, sia esso in campo o fuori.