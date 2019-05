Tanti auguri a…Vidal, il centrocampista cileno compie 32 anni

Nato a San Joaquín a Santiago del Cile il 22 maggio 1987, Arturo Vidal compie oggi 32 anni. Inizia la sua carriera in patria con il Colo-Colo. Con la maglia dei Los Albos (I bianchi) vince tre campionati. All’età di 20 anni arriva nel calcio europeo con il Bayer Leverkusen. In Germania rimane 4 stagioni segnando 15 reti, destreggiandosi anche da difensore centrale. Nel 2011 passa alla Juventus per poco più di 10 milioni di euro. Diventa uno dei punti di forza dei bianconeri e vince, nell’arco di 4 stagioni, 4 scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe Italiane. Diventa anche un buon realizzatore mettendo a segno 35 gol in 4 campionati. Nel luglio del 2015 torna in Germania, stavolta al Bayern Monaco. Vince 3 campionati e due Supercoppe tedesche ma non convince fino in fondo. Nell’ultima stagione ha giocato con il Barcellona. Il suo arrivo ha attirato molte critiche ma piano piano sta convincendo i tifosi blaugrana grazie al suo atteggiamento e alla grinta che ha sempre messo in campo con le maglie con cui ha giocato. Auguri a Vidal, un “Guerriero” del centrocampo.