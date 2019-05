Ubriaco in panchina, squalificato cinque giornate [DETTAGLI]

Cinque giornate di squalifica per aver abbandonato la panchina dove sedeva per andare al bar a bere e tornare ubriaco. E’ la singolare decisione del Giudice Sportivo della Figc di Piacenza a carico di un giocatore dell’Asd Gropparello (formazione di un paese della collina piacentina che milita nel Campionato provinciale di Terza Categoria) in relazione a una gara di domenica scorsa. “L’arbitro – si legge nel comunicato Figc – si avvicinava al giocatore, sorpreso anche a fumare, per formalizzare l’espulsione, si accorgeva che era in stato di ubriachezza“. Il comportamento del giocatore – sottolinea il giudice sportivo – “è assolutamente non prevedibile, sconcertante e privo di etica, e non ha nulla a che vedere con la sanità dello sport”. Per lo stesso episodio il giudice sportivo ha inflitto 75 euro di multa al Gropparello.