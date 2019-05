Impresa Valencia, trionfo in Coppa del Re: delusione per il Barcellona di Messi [FOTO]

1 /24 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si è conclusa un’incredibile finale di Coppa del Re, il Valencia ha sorpreso il Barcellona e ha alzato il trofeo, la squadra di Marcelino si è imposta 2-1 nella gara disputata a Siviglia grazie alle reti di Gameiro al 21′ e Rodrigo al 33′. Per i blaugrana si salva solo l’attaccante Leo Messi, la Pulce ha riaperto la gara, ma alla fine la rete non è servita per il Barcellona, altra delusione dopo l’eliminazione in Champions League, il Barcellona deve accontentarsi della Liga Spagnola. Messi è diventato il primo giocatore a segnare in sei finali di Coppa del Re, sono 51 reti in stagione.