Accadde oggi, 29 giugno 1958: il mondo scopre Pelé al Mondiale di Svezia

Si rinnova il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Torniamo indietro al 29 giugno 1958, data in cui il mondo scopre Pelé, assoluto protagonista del Mondiale vinto dal Brasile in Svezia. I verdeoro vinsero il proprio girone davanti a URSS, Inghilterra e Austria, poi eliminarono in ordine Galles e Francia prima di giocarsi la finale contro i padroni di casa svedesi. Dopo 3′ è la Svezia a passare con Liedholm, pari al 9′ di Vavá e al 32′ sorpasso brasiliano ancora con l’attaccante verdeoro. Al 55′ sale in cattedra Pelé, che si libera di un difensore con un pallonetto e conclude di destro al volo non lasciando scampo all’estremo difensore inglese. Il 4-1 porta la firma di Zagalo, all’80’ gli svedesi si consolano con il gol di Simonsson ma è ancora Pelé a timbrare al 90′ per il definitivo 2-5. Il Brasile conquista per la prima volta nella sua storia la Coppa del Mondo grazie ad un ragazzino di appena 17 anni, Edson Arantes do Nascimento, che sarebbe diventato “O Rey“, uno dei più grandi di sempre, se non il più grande.