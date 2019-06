Alba Parietti show, la donna torna sulla lite con Mughini: “Dice che ho avuto successo solo perché accavallavo le gambe”

Alba Parietti è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Ha parlato, tra le altre cose, anche di una lite con Mughini, noto opinionista e tifoso bianconero, in merito alla polemica scatenata da Collovati sulle donne che non capiscono di calcio. Ecco le sue parole.

“Prima c’è stato un confronto sulla Resistenza al Maurizio Costanzo Show, poi dopo qualche giorno ha tirato fuori la polemica scatenata da Collovati con quelle parole sulle donne che non capiscono di calcio, facendo un articolo dove prendendo le difese di Collovati buttava merda su quelli che erano stati i miei pregressi nel mondo del calcio, dicendo che io avevo avuto successo solo perché accavallavo le gambe. Io ho inventato un nuovo modo di fare televisione, ho rivoluzionato il mondo di fare tv, che in quel momento con il calcio faceva la messa cantata. Galagol ha salvato le sorti di Telemontecarlo, che era un tv straordinaria ma che nessuno conosceva. Io ho creato un nuovo modo di vivere il calcio imitato e riportato da altri grandissimi. Non riconoscermi questo e darmi solo della scosciata è veramente riduttivo. Se Mughini ha un problema con me vorrei capire da cosa dipende. Non capisco da dove nasca questo suo rancore mal gestito nei miei confronti, non è né una ex bella figa della mia età, né abbiamo mai avuto fidanzati in comune”.