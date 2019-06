Calcio sotto shock: arrestato Platini per corruzione [DETTAGLI]

Mondo del calcio sotto shock nelle ultime ore, l’ex presidente della Uefa Platini è stato fermato dalla polizia francese per le accuse di corruzione per l’assegnazione dei Mondiali di calcio al Qatar. La notizia è stata riportata dal sito francese Mediapart. Lasciò l’incarico di presidente nel 2015 perché accusato di avere illecitamente percepito 2 milioni di franchi svizzeri nel 2011 dall’allora presidente della Fifa, Sepp Blatter, come compenso per consulenze svolte tra il 1999 e il 2002. L’ex giocatore della Juventus e della nazionale francese sarebbe stato arrestato nell’ambito dell’indagine sui possibili atti di corruzione legati all’assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar. Sotto interrogatorio Claude Gueant, all’epoca dei fatti segretario generale dell’Eliseo sotto la presidenza Sarkozy.