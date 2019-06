Arresto Platini, Blatter: “Grande sorpresa, il francese mi disse…”

“Per me è una grande sorpresa“. Joseph Blatter, ex presidente della Fifa, commenta così la notizia del fermo di Michel Platini nell’ambito dell’inchiesta sull’assegnazione del Mondiale 2022 al Qatar. Ecco le sue parole a ‘L’Equipe’.

“E’ una cosa di cui abbiamo già parlato. Non so perché torniamo improvvisamente su questa vicenda. Se la giustizia francese vuole sentirmi? Sono a disposizione, così come sono a disposizione dei giudici svizzeri, tedeschi e americani. L’ho detto quando ho lasciato la Fifa, o meglio quando sono stato costretto a lasciare la Fifa. Posso solo ripetere quello che ho già detto e scritto, specialmente nei miei due libri precedenti. Platini mi disse di aver avuto un incontro all’Eliseo con Nicolas Sarkozy e che lui e i suoi amici avrebbero potuto votare per il Qatar a causa degli interessi economici nazionali. Gli ho chiesto se Sarkozy lo avesse costretto. Ha detto di no, ma ha detto che sarebbe stato un bene votare per il Qatar. Ed è andata così: i quattro voti portati da Michel, il suo più gli altri tre, hanno fatto pendere la bilancia e gli Stati Uniti sono stati sconfitti“.