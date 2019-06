Arresto Platini, l’ex presidente Uefa è stato rilasciato: “è stata lunga ma ho risposto a tutto” [FOTO]

1 /15 GUARDA le altre FOTOGALLERY

“E’ stata lunga ma visto il numero delle domande non poteva che essere cosi'”. Sono le dichiarazioni di Michel Platini, l’ex calciatore è stato rilasciato poco prima dell’una di notte dalla polizia di Nanterre dopo era stato messo in stato di custodia cautelare nell’ambito dell’indagine per corruzione che riguarda l’assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar. “Mi hanno chiesto di Euro2016, dei Mondiali in Russia, di quelli in Qatar, della Fifa, ma ho risposto tranquillamente a tutto. E’ stato fatto molto, molto rumore per nulla”, ha dichiarato il suo legale William Bourdon.

La custodia cautelare è stata adotta per “ragioni tecniche, in modo che le persone ascoltate non potessero accordarsi fuori dalla procedura. Ma siamo sereni e fiduciosi per il futuro“.

Sono stati rilasciati anche Claude Gueant, ex segretario generale dell’Eliseoe Sophie Dion, consulente per lo sport dell’allora presidente Sarkozy.