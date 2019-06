Calciomercato Bari, chi resta e chi parte: la situazione reparto per reparto [DETTAGLI]

Calciomercato Bari – Sempre al lavoro i galletti per preparare la prossima stagione. Dopo la splendida cavalcata nel proprio girone di Serie D, De Laurentiis vorrebbe fare lo stesso anche nel girone C di terza serie, ma la concorrenza è agguerrita. A vedere dal mercato, però, non si direbbe. La dirigenza dei pugliesi ha intenzione di mettere a disposizione del tecnico Cornacchini una autentica corazzata. Ecco la situazione tra entrate e uscite reparto per reparto.

Si va verso il rinnovo dei contratti per le punte Neglia e Floriano, per i centrocampisti Bolzoni e Hamlili e per i difensori Di Cesare e Mattera. Potrebbe proseguire l’esperienza in biancorosso anche il giovane portiere Marfella (cresciuto nelle giovanili del Napoli) nella scorsa stagione titolare in Serie D. Tiene ancora banco il rebus Brienza: il suo caso sarà affrontato direttamente dal presidente De Laurentiis e non è da escludere che possa rimanere nel club come dirigente. Tra gli obiettivi in entrata, invece, c’è l’ingaggio di un bomber di categoria superiore: il sogno è sempre Antenucci, mentre a centrocampo si guarda ad Arrigoni (Lecce) e Scavone (Parma).