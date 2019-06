Calciomercato Bologna – Grandi manovre per i rossoblu, ripartiti dal tecnico che ha permesso alla squadra di conquistare la salvezza dopo una seconda parte di torneo da zone altissime della classifica. Sinisa Mihajlovic vorrà alzare l’asticella degli obiettivi, una mano in questo senso la daranno gli interventi sulla rosa.

Diversi i nomi accostati agli emiliani in questi giorni, ma ne spunta uno nuovo per l’attacco: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport odierno, infatti, c’è l’ipotesi Adem Ljajic per il reparto avanzato. Il serbo, che conosce bene la Serie A, ritroverebbe uno degli allenatori che meglio lo ha sfruttato nelle sue varie esperienze in Italia. Dopo i due anni al Torino, l’attaccante ha giocato quest’anno al Besiktas, realizzando 9 reti in 27 presenze