Calciomercato Genoa, è fatta per Pinamonti: l’attaccante costerà 18 milioni

CALCIOMERCATO GENOA – Il Genoa piazza il secondo colpo. Dopo l’arrivo dello svincolato Zapata, come riporta Sky Sport, è fatta per Pinamonti dall’Inter. Costo dell’operazione 18 milioni. L’accordo prevede un gentleman agreement con Preziosi che permetterebbe all’Inter di riavere Pinamonti dalla stagione 2020-2021. Questa formula è stata adottata visto che non esiste più il diritto di “recompra”. Arrivano rinforzi dunque per Andreazzoli. Pinamonti è stato protagonista la scorsa stagione con la maglia del Frosinone e ancor di più con quella della Nazionale Under 20 dell’Italia al Mondiale di categoria.