CALCIOMERCATO INTER – L’Inter è al lavoro per regalare i primi colpi ad Antonio Conte. La società nerazzurra punta anche su qualche giovane di prospettiva. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio è in corso un colloquio con l’agente di Luciene Agoume, talento francese del Sochaux classe 2002. L’intesa con il giocatore, protagonista di 16 presenze con la prima squadra, è già stata trovata nei giorni scorsi. Ora manca quella tra Inter e Sochaux: i francesi chiedono 5-6 milioni per liberare il giovane centrocampista.

