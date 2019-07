CALCIOMERCATO LAZIO – Si muove anche la Lazio sul calciomercato, il club biancoceleste ha intenzione di rinforzarsi in vista della prossima stagione con l’obiettivo di migliore il risultato dell’ultimo campionato con un punto di partenza che è stata la vittoria della Coppa Italia. La dirigenza biancoceleste pensa intanto ad un ritorno di fiamma, si tratta di Martin Hinteregger, vecchio pallino della Lazio che però non è mai riuscita a portare a termine la trattativa. Secondo voci provenienti dalla Germania Lazio e Crystal Palace sarebbero i club interessati al calciatore, si tratta di un difensore dell’Eintracht Francoforte che negli ultimi mesi ha giocato in prestito dall’Augusta. Si tratta di un mancino puro che può giocare da centrale e da terzino sinistro, la valutazione è di poco superiore ai 10 milioni di euro.