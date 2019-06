Calciomercato Lecce, Liverani infiamma l’ambiente: “Faremo 8-10 acquisti”

Calciomercato Lecce – Strepitoso doppio salto dalla C alla A in due anni per i salentini, meritatamente premiati dopo aver provato per anni ad uscire dalle sabbie mobili della terza serie. Adesso è il momento di iniziare a pensare alla prossima stagione, tra allenatore e mercato.

E’ lo stesso Liverani a parlare, confermando ai microfoni di Sky quelle che sono le sue intenzioni: “Quando si fa bene – ha detto – il chiacchiericcio c’è, ma a Lecce sto bene e c’è un grande progetto. La grande opportunità non è mai capitata, se dovesse capitare i primi a saperlo saranno i proprietari ma oggi sono concentrato sul Lecce“.

“Il mercato? Dalla C alla B abbiamo deciso di cambiare radicalmente con 16 acquisti nuovi, dalla B alla A è ancora più difficile, non si può arrivare a fare così tanti acquisti. Vorremmo però arrivare a 8-10 pedine nuove, poi abbiamo in rosa 10-12 giocatori che possono essere un punto interrogativo o la sorpresa del campionato. Sarà il campo a dire se io come allenatore e loro come giocatori sono pronti per la serie A, che rappresenta il massimo livello“.