Calciomercato Lecce, il punto: 7 innesti, la situazione reparto per reparto

Calciomercato Lecce – Incredibile doppio salto dalla C alla A per il Lecce, guidato dal tecnico Fabio Liverani in maniera egregia.

Più volte, anche di recente, l’allenatore dei salentini si è espresso in merito alle mosse che serviranno ai giallorossi per competere al meglio in massima serie. A tal proposito, il Corriere dello Sport odierno fa il punto della situazione. Diversi innesti, una mezza rivoluzione così come accaduto l’anno scorso dopo la promozione in cadetteria. A partire dalla difesa, dove verrà affiancato un portiere esperto a Vigorito. La coppia centrale Lucioni-Meccariello vedrà l’aggiunta di qualche altro elemento, mentre gli esterni saranno nuovi di zecca. Il centrocampo è il reparto che subirà meno ritocchi, in quanto sembra essere già ben collaudato: tra la rivelazione Petriccione e l’esperienza di Tachtsidis e capitan Mancosu. In attacco, verranno confermati La Mantia e Falco, ma ci saranno altri innesti a dar manforte al reparto. Si parla di Andrea Pinamonti, stella dell’Italia Under 20 che molto bene sta facendo ai Mondiali e quest’anno al Frosinone.