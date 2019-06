CALCIOMERCATO MILAN – Finalmente decolla il calciomercato del Milan. Sono ore caldissime sull’asse Parigi-Milano, nelle ultime ore sono andati in scena nuovi incontri per sbloccare definitivamente l’affare Donnarumma che si prepara al trasferimento in Francia, la valutazione dei rossoneri è di 50 milioni di euro ma nell’affare entrerà anche il portiere Areola, si tratta di una condizione necessaria per mandare in porto la trattativa. Il Milan poi si concentrerà sugli altri reparti, è fatta per Theo Fernandez, accordo con il Real Madrid per il sostituto di Ricardo Rodriguez, affare da 20 milioni di euro. Per la difesa il nome scelto è quello di Andersen della Sampdoria, per il centrocampo si è complicato Torreira, torna alla ribalta quindi Praet per un doppio affare con il club blucerchiato.