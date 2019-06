Calciomercato Milan, Maldini e Boban lavorano per centrocampo e attacco: ipotesi Veretout e Kramaric

CALCIOMERCATO MILAN – Maldini e Boban, in attesa delle ufficialità di Massara e Giampaolo, lavorano già al mercato. Incontro con l’agente Mario Giuffredi per parlare di Veretout e Mario Rui. Il centrocampista francese è gradito a Giampaolo, ma su di lui è forte la concorrenza di Napoli e Roma. La Fiorentina chiede almeno 25 milioni per liberarlo. Le parole di Giuffredi all’uscita da Casa Milan lasciano qualche spiraglio: “Solo una chiacchierata generale, non abbiamo parlato di nessuno nello specifico. Impressioni? Ottime come sempre”.

Nell’incontro si è parlato anche di Mario Rui, terzino portoghese che interessa ai rossoneri. Giampaolo conosce benissimo l’esterno avendolo avuto ad Empoli, ma il Milan dovrà prima cedere uno tra Laxalt e Ricardo Rodriguez. Intanto, il Milan potrebbe avere una corsia preferenziale per Andrej Kramaric, attaccante croato dell’Hoffenheim, vista la presenza in società di Boban. Queste le parole dell’agente del ragazzo, Vincenzo Cavalieri a Milannews.it: “Interessa al Milan come a mezza Europa. La presenza di Boban in società può essere un vantaggio, segue molto la nazionale croata. Per sedersi al tavolo servono almeno 30 milioni“.