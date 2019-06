Da qualche giorno il suo nome viene accostato al Napoli, città in cui ritroverebbe Carlo Ancelotti. James Rodriguez potrebbe rappresentare un colpaccio da parte degli azzurri, che rilancerebbero un calciatore dalle indubbie qualità ma che non ha reso ultimamente per come può. Adesso, ad avvalorare l’ipotesi di un possibile approdo in Italia, il mancato riscatto del Bayern Monaco, che lo aveva acquisito in prestito dal Real Madrid nel 2017 e poteva vantare il diritto di acquistarlo definitivamente. E’ quanto riportato dalla rivista Kicker.

Il 27enne ha segnato 14 gol in 43 partite di Bundesliga con i bavaresi ma ha avuto un rapporto difficile con il tecnico Kovac in questa stagione. Il colombiano ha anche faticato a tenere un posto in prima squadra, a causa della concorrenza con Thomas Mueller, Leon Goretzka e Thiago Alcantara.