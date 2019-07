Calciomercato, le notizie di oggi -Il futuro di Higuain, attivissime Inter e Sassuolo, la Nazionale svincolati

JUVE TRA RABIOT, POGBA E… HIGUAIN – In attesa di buone nuove per la questione De Ligt, i bianconeri si concentrano sul centrocampo. Per uno che arriva, Rabiot (sbarco a Torino e domani le visite mediche), un altro che potrebbe arrivare, Paul Pogba. Secondo il quotidiano spagnolo ‘AS’, il francese ha fatto sapere al Manchester United di non essere intenzionato a proseguire il ‘matrimonio’, i Red Devils hanno dichiarato il calciatore incedibile ma il centrocampista ha le idee chiare: vuole i bianconeri. In corsa anche il Real Madrid ma Pogba avrebbe addirittura chiamato Sarri per manifestargli la volontà di tornare in Italia. Nel frattempo, il fratello-agente di Gonzalo Higuain, Nicola, svela il futuro dell’Argentino tramite un post su Twitter: ““Higuain in Italia giocherà solo nella Juventus. Restano due anni di contratto e saranno rispettati. Buona domenica a tutti“, ha detto.

INTER TRA ‘LAZARO E LAUTARO’ – I nerazzurri sono la squadra che si è finora maggiormente rafforzata. Non è finita qui, ma bisogna stare attenti anche alle uscite. Valentino Lazaro domani effettuerà le visite mediche per poi mettere la firma sul contratto. Nel frattempo, secondo quanto rimbalza dall’Argentina (fonte ‘Radio La Red’), il Barcellona sarebbe disposto a pagare la clausola di Lautaro Martinez: pronti 112 milioni di euro.

SASSUOLO SCATENATO, UFFICIALI 3 ACQUISTI – Gli emiliani oggi hanno ufficializzato l’acquisto di 3 calciatori: si tratta dei difensori Rogerio (classe ’98), Sala (classe ’99) e Pinelli (classe 2001).

LA NAZIONALE ITALIANA DEGLI SVINCOLATI – Oggi, per i calciatori che non hanno ancora firmato, è il giorno della scadenza dei contratti. C’è chi firmerà con qualche altra squadra a parametro zero, chi invece rimarrà libero, per poco o tanto a seconda delle richieste che riceverà. Questi ultimi, quindi, da domani si possono definire svincolati. Ce ne sono tanti, anche italiani. Per questo la Gazzetta dello Sport si è dilettata in un’interessante 11 tutto azzurro: la Nazionale italiana degli svincolati. Alcuni devono solo pensare con quale squadra firmare dopo le diverse proposte ricevute, per altri il futuro è molto incerto.