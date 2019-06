CALCIOMERCATO UDINESE – L’ultima stagione è stata poco entusiasmante in casa Udinese, il club bianconero ha raggiunto la salvezza con grande sofferenza ed adesso l’intenzione è quella di programmare al meglio la prossima stagione. La prima mossa è stata quella di confermare il tecnico Tudor, scelta che può essere considerata giusta per quanto visto nelle ultime partite di campionato. Si valutano anche le strategie di calciomercato, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ per l’attacco è finito nel mirino Stepinski, ipotesi di un doppio affare con il Chievo che coinvolgerebbe anche il difensore Barba.