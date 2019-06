Caos Roma, Totti e Petrachi punti interrogativi: i giallorossi si tutelano, sondati altri direttori [DETTAGLI]

A qualche giorno dall’ufficialità di Paulo Fonseca come nuovo allenatore, il calciomercato della Roma è in pieno fermento tra qualche importante uscita e la campagna acquisti. A tenere però banco in queste ultime ore è la vicenda relativa all’ex capitano ed attuale dirigente Francesco Totti, che a quanto pare starebbe clamorosamente pensando di lasciare la società.

I giallorossi hanno offerto al ‘Pupone’ il ruolo di direttore tecnico con il Ceo Guido Fienga che ha chiesto a Totti di assumere un peso specifico maggiore, anche se il fronte anglo-americano nel frattempo ha scelto il nuovo ds Gianluca Petrachi, voluto da Franco Baldini come lo stesso tecnico Fonseca, mentre Totti chiedeva la conferma di Frederic Massara ormai verso il Milan. Il Torino, però, potrebbe venire ‘in soccorso’ di Totti indirettamente. Petrachi, infatti, è ancora sotto contratto con il club granata e il numero uno del Toro, Urbano Cairo, molto irritato, è fortemente intenzionato a non liberare il suo direttore, a meno di contropartite gradite al club. I tempi però si stanno allungando, il via ufficiale del mercato si avvicina e la Roma, a quanto apprende l’Adnkronos, ha dato a Petrachi 14 giorni di tempo per liberarsi, in vista del 1 luglio, quando lo voleva operativo, ed ha iniziato a sentire diversi direttori, nel caso in cui il ds in pectore non riuscisse ad arrivare. E’ un’ipotesi forse lontana ma con il mercato alle porte la prudenza non è mai troppa.