Champions, Van der Sar: “Formula da rivedere. Così è imperfetta”

Edwin Van der Sar, vicepresidente dell’Eca e dirigente Ajax, sulle pagine del “Times” difende una delle proposte chiave per la nuova Champions fatta dall’associazione presieduta da Andrea Agnelli: “Tutti i club in Europa che sono bravi abbastanza a crescere e a giocare con regolarità nelle competizioni Uefa dovrebbero avere l’occasione di farlo”. Quella dell’Ajax in semifinale di Champions è passata come una favola “perché è raro per un club estraneo ai cinque grandi campionati arrivare fin lì visto l’enorme e crescente gap finanziario fra loro e il resto: nel 2017 i cinque grandi campionati hanno guadagnato 5,8 miliardi di euro in più rispetto agli altri 50 campionati europei. I club di Premier, Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1 hanno un posto garantito nella fase a gironi di Champions mentre grandi squadre come Benfica, Porto, Psv, Celtic, Galatasaray o Ajax devono lottare per entrare”.

Per Van der Sar “la gente non dovrebbe criticare la decisione della Uefa di consultarsi con l’Eca sul futuro delle competizioni europee viste le imperfezioni dell’attuale assetto: pur avendo vinto campionato e coppa d’Olanda, l’Ajax dovrà superare due turni preliminari per accedere alla fase a gironi e invece squadre che arrivano quarte vi si qualificano direttamente e possono programmare sapendo di avere garantite almeno sei partite. I format vanno rivisti e una partecipazione costante in un sistema di tre competizioni che ricompensa i club sulla base dei risultati ottenuti in tutte le competizioni – continua Van der Sar, ricordando che dal 2021 ci sarà una terza coppa europea – migliorerà la stabilità finanziaria e darà loro una spinta dal punto di vista competitivo perché darà loro l’opportunità di crescere ogni anno, dentro e fuori dal campo”.