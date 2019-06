Conferenza Totti, Mattioli: “ha fatto bene, meritava una chance”

“Ha fatto benissimo a lasciare, e’ stato messo nelle condizioni di andarsene, come di smettere a calcio”. Sono le dichiarazioni dell’attore e tifoso romanista Maurizio Mattioli dopo la lunga conferenza stampa d’addio di Totti. “A mio avviso Totti meritava un’occasione da direttore tecnico: con Ranieri mi pare ci abbia azzeccato, anche con Conte ci avrebbe preso. Ma e’ inutile tenere uno cosi’ carismatico solo per portarlo in tribuna per le partite in trasferta”. Critiche nei confronti della società: “Come si fa a stare dalla parte di Pallotta?! Di calcio ne sa poco, facesse basket…Non ha mai mostrato un minimo d’amore per i colori della citta’. Sono stati finora otto anni di business. Ora si desse una regolata”. L’attore invoca anche un cambio di proprieta’: “Magari, cosi’ torna pure Francesco”.