Coppa d’Africa, tutto facile per il Camerun: 2-0 contro la Guinea

Continua lo spettacolo della Coppa d’Africa, prende il via anche il Girone F, in campo il Camerun che ha vinto 2-0 contro la Guinea. La partita non è stata mai in discussione, il risultato non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Nel primo tempo poche occasioni da gol, la partita svolta invece nella ripresa, è Yaya Banana ad aprire le marcature al 60′, passano solo tre minuti ed il Camerun raddoppia, ci pensa Bahoken a chiudere definitivamente i conti. La Guinea non riesce a reagire ed il risultato non cambia più, vince il Camerun 2-0 che sale a 3 punti.