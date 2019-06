Europei Under 21, eleganza Spagna: scrive ‘Grazie Bologna’ sulla lavagna degli spogliatoi

Europei Under 21– Una sconfitta, in rimonta, all’esordio. Cocente delusione, probabilmente, per la Spagna, battuta dall’Italia nella prima gara del torneo. Ma la delusione ha lasciato spazio all’eleganza ed al fair play. Bel gesto quello della squadra del Ct De La Fuente che, prima di andarsene, ha pulito gli spogliatoi scrivendo ‘Grazie Bologna’ sulla lavagnetta. Ecco la nota della FIGC diffusa sul sito ufficiale.

“Lo spettacolo del “Dall’Ara” domenica sera, con lo stadio che ha applaudito l’inno della Spagna coprendo con un boato i primi accenni di fischi, e con le bandierine spagnole sventolate dal pubblico dei distinti, ha fatto colpo sulla squadra del ct De La Fuente e su tutta la delegazione. Prima di andarsene, gli avversari degli Azzurrini hanno pulito il loro spogliatoio e hanno scritto «Grazie Bologna» sulla lavagna. Particolare di non poco conto, visto che avevano perso 3-1 dopo essere passati in vantaggio, e la delusione doveva essere cocente. Una sola risposta possibile al loro grande fair play: gracias España.

E’ la dimostrazione che il rispetto genera rispetto, e che l’eredità che la FIGC vuole lasciare con il primo Europeo Under 21 organizzato in casa – un nuovo modo di tifare, di accogliere e di includere – sta diventando qualcosa di tangibile. E di contagioso: ieri sera nella tribuna dello stadio “Friuli” di Udine la delegazione danese ha prima cantato il suo inno e poi, con lo stesso ardore, ha accompagnato l’inno tedesco.

Domani lo stadio “Dall’Ara” si prepara ad accogliere la Polonia, seconda avversaria dell’Italia, con un’altra serata indimenticabile: stadio pieno, ottomila bandiere polacche, una per ciascun posto del settore Distinti e l’invito a tutti a replicare quello che domenica sera ha emozionato i trentamila presenti al Dall’Ara e i quasi 6 milioni di telespettatori di RaiUno. E dunque un lungo applauso durante l’inno dei nostri avversari e bandiere della Polonia al vento nei distinti. Come direbbe Rocco Hunt: benvenuti in Italy“.