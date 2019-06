EUROPEI UNDER 21 – Parte questa sera l’avventura dell’ Italia agli Europei Under 21 . Prima avversaria la temibile Spagna , finalista perdente dell’ultima edizione.Qualche dubbio per Di Biagio , specialmente nel reparto offensivo. In conferenza stampa il ct azzurro non ha svelato molto, se non il portiere: giocherà Meret . Tanta qualità nella rosa degli azzurrini, ma tanta qualità anche nelle Furie Rosse. De La Fuentes si affiderà a Fabian Ruiz e Ceballos a centrocampo. Occhio al talento di Oyarzabal. L’Italia vuole partire bene all’Europeo di casa. Diretta su Rai 1 a partire dalle 21 . In alto la FOTOGALLERY con l’undici dell’Italia. In basso la formazione della Spagna.

article

10325075

CalcioWeb

Europei Under 21 – Italia-Spagna, le probabili formazioni: dubbi in attacco per Di Biagio [FOTO]

EUROPEI UNDER 21 – Parte questa sera l’avventura dell’Italia agli Europei Under 21. Prima avversaria la temibile Spagna, finalista perdente dell’ultima edizione.Qualche dubbio per Di Biagio, specialmente nel reparto offensivo. In conferenza stampa il ct azzurro non ha svelato molto, se non il portiere: giocherà Meret. Tanta qualità nella rosa degli azzurrini, ma tanta qualità anche

https://www.calcioweb.eu/2019/06/europei-under-21-italia-spagna-probabili-formazioni/10325075/

https://www.calcioweb.eu/wp-content/uploads/2019/06/logo-europei-under-21.jpg

Europei Under 21,Italia Under 21,Spagna

Gallery