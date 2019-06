Europei Under 21, la Romania sorprende la Croazia: finisce 4-1

E’ appena andato in archivio il primo match del Gruppo C valido per gli Europei Under 21, sorpresa nel primo match di oggi con la Romania che ha vinto contro la Croazia. Finisce sul risultato di 4-1, inizia male l’avventura della Croazia che adesso rischia grosso in vista dei prossimi match. La partita sembra indirizzarsi già dai primi match, la Romania si porta subito in doppio vantaggio dopo appena 14 minuti con le reti di Puscas su calcio di rigore e Hagi. Passano pochi minuti e la Croazia riapre la partita, rete del 2-1 siglata da Vlasic. Halilovic e compagni provano a raggiungere la rete del pareggio ma è Baluta al 66′ a chiudere definitivamente i conti. Finisce 4-1, in rete anche Petre. Romania a tre punti, Croazia ferma a zero.