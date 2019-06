Fiorentina, ricorso al Collegio di Garanzia per il mancato pagamento del premio per Gianluca Mancini [DETTAGLI]

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Fiorentina contro Perugia e Atalanta per il mancato pagamento del premio per Gianluca Mancini. La vicenda trae origine dal ricorso della Fiorentina al TFN-SVE per lamentare il mancato recepimento delle somme ritenute adeguate, commisurate nel 50% del totale delle somme ricevute dal Perugia Calcio, come premio di preparazione del calciatore Mancini.

La Fiorentina sostiene che tra il Perugia e l’Atalanta si siano poste in essere operazioni fittizie di trasferimento di calciatori, con alterazione del valore reale dei rispettivi cartellini, al fine di corrispondere una somma non adeguata alla stessa Fiorentina per la cessione del calciatore Gianluca Mancini. La ricorrente Fiorentina chiede al Collegio di Garanzia: – in via principale: di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di annullare e/o riformare la decisione, per i motivi espressi nel ricorso; – in subordine: di accogliere il ricorso e, ai sensi dell’art. 62, comma 2, CGS CONI, di rinviare la decisione agli Organi di giustizia della FIGC, in diversa composizione, enunciando il principio di diritto al quale il giudice federale di rinvio competente dovrà attenersi.