Fiorentina, solito show di Commisso – Montella, Chiesa e un sogno: “Scudetto?”, lui risponde così

Il neo presidente dei toscani ha parlato di questo, ma anche di Chiesa e del sogno scudetto, in occasione dell’incontro con il tecnico a Times Square, ‘addobbata a festa’ per l’occasione. Come riporta Gazzetta, infatti, Commisso ha fatto illuminare di viola una parte di un palazzo su Times Square. “Quando ci siamo visti ci siamo baciati, abbracciati e gli ho detto una cosa – afferma l’imprenditore italo-americano -. Dobbiamo sfamare il popolo e la città di Firenze. Ti cercavo perché c’è tanta voglia di vincere qualcosa“, ha detto a Montella.

“Quotarci in borsa? – prosegue Commisso -. Noi siamo stati in borsa 11 anni. La gente ci va quando ha bisogno di soldi, e noi non ne abbiamo bisogno. Batistuta in società? Niente è stato deciso, quando avremo deciso ve lo dirò. Chiesa? Non ho parlato né con lui né con il padre. Scudetto? Le cose si fanno un giorno alla volta. Fra un anno vi darò un’altra risposta“.