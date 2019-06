Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha confermato la volontà di cedere il Genoa, all’uscita dall’Assemblea di Lega: “L’ho già ripetuto tante altre volte, il Genoa è in vendita. Lascio molto volentieri se dovesse esserci una trattativa seria, che spero ci sia”. “Lascerei anche con un pizzico di dispiacere per quello che è stata questa annata – ha proseguito Preziosi all’uscita dell’assemblea di Lega -. Sono stanco anche io, se ci saranno persone serie e offerte serie, verranno avanti e risolveranno. Se questo non avviene, qualcuno dovrà fare quello che è giusto che si faccia per una società, anche contro l’opinione dei tifosi”.

Quanto al rebus allenatore, Preziosi ha spiegato che “Andreazzoli è uno degli allenatori che mi piacciono, ma è vincolato da un contratto, così come altri tecnici. Dovranno risolvere i loro problemi, ma le cose dovrebbero avere sviluppi abbastanza veloci. Si va verso divorzio con Prandelli? Sì, credo che raggiungeremo un accordo di reciproca soddisfazione. Capozucca? Verrà a darci una mano per il mercato”, ha concluso.