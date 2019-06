Gold Cup, Messico e Haiti volano in semifinale

La Gold Cup è entrata ormai nella fase decisiva, importanti indicazioni nelle ultime ore per il proseguo della competizione. Messico e Haiti volano in semifinale, i primi superano ai rigori Costa Rica dopo l’1-1 al termine dei 90 minuti regolamentari, botta e risposta Jimenez-Ruiz poi dal dischetto decisiva la parata di Ochoa su Fuller, il Messico vola in semifinale ed affronterà Haiti. Traguardo storico per gli uomini di Collat, impresa contro il Canada, finisce 3-2 al termine di una grande rimonta da 0-2 nel primo tempo gol di David e Cavallini, poi a segno Nazon, Bazile e Guerrier. Ecco il programma degli altri due quarti di finale: Giamaica-Panama e Stati Uniti-Curaçao.