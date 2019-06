Infortunio Vecino – Brutta tegola per l’Uruguay, ma l’Inter tiene le orecchie ben aperte. Stop, infatti, per il centrocampista Matias Vecino, uscito al 34′ della ripresa della sfida di Coppa America contro L’Ecuador. Il calciatore sudamericano ha riportato un infortunio al bicipite muscolare. La conferma è arrivata dagli esami al quale si è sottoposto oggi il giocatore nerazzurro che, così, salterà il resto della Coppa America con la Celeste, dovendo rimanere a riposo per almeno un mese. Lo rende noto la federcalcio uruguayana.