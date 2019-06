Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, Dzeko è vicinissimo all’Inter. Previsto un incontro nei prossimi giorni durante il quale si proverà a chiudere sulla base di 12 milioni con il possibile inserimento di qualche giovane nell’operazione. Per Dzeko, che avrebbe rifiutato il rinnovo proposto dalla Roma, è pronto un biennale con opzione per il terzo anno. Intanto, secondo quanto riferito da Sky Sport, all’Inter sarebbe stato proposto Laurent Koscielny, esperto difensore dell’Arsenal ma i nerazzurri avrebbero declinato l’offerta. Secondo Baiocchini, il difensore francese, in uscita dall’Arsenal, potrebbe essere offerto ad altre squadre italiane tra cui Roma e Napoli.