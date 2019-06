Sono circolate voci nelle ultime ore su una telefonata di Wanda Nara ad Antonio Conte, la moglie ed agente di Mauro Icardi ha deciso di uscire allo scoperto per mettere le cose in chiaro. ”Visto che certa gente continua a filtrare notizie false, ci tengo a chiarire che non ho chiamato nessuno come invece hanno fatto capire. E purtroppo sono tanti a scrivere su questa enorme bugia”, sono le dichiarazioni della showgirl in un post su twitter mentre si trova in vacanza il calciatore dell’Inter. E’ una situazione delicata per l’Inter con il club intenzionato a cedere l’argentino mentre il calciatore vorrebbe rimanere a Milano anche nella prossima stagione.