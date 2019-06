Juve Stabia, al via la campagna abbonamenti: info e prezzi

Dopo l’ultima avvincente stagione calcistica, che ha visto le vespe ritornare in serie B, accompagnata e contraddistinta dall’entusiasmo e dal calore del pubblico di fede gialloblù, è arrivato il momento di ritornare a sostenere i nostri beniamini ed, in altre parole, con lo slogan “Baciami Ancora” #baciamiancora parte la campagna abbonamenti per la stagione 2019/2020 che vedrà la Juve Stabia ai nastri di partenza di un campionato, difficile ed impegnativo, come quello cadetto.

Sostenere i nostri colori è l’imperativo e, nello stesso tempo, anche l’auspicio della dirigenza, perché uniti si vince e la Juve Stabia, in questa ottica, chiama a raccolta i propri tifosi, il vero dodicesimo uomo in campo, capaci di rendere il “Menti” un fortino invalicabile. La campagna abbonamenti partirà lunedì 17 giugno e terminerà sabato 31 agosto, con le seguenti variazioni di prezzo: da lunedì 17 giugno e fino a mercoledì 31 luglio, i prezzi saranno ordinari, come di seguito indicati; da giovedì 01 agosto e fino a sabato 31 agosto, i prezzi saranno aumentati del 20%, circa, come di seguito specificati.

La società si riserva di indire durante la stagione la giornata gialloblù nel corso della quale gli abbonamenti non saranno validi l’accesso allo stadio. Per chi acquisterà l’abbonamento ci sarà un graditissimo gadget griffato Givova, sponsor tecnico delle vespe, e marchiato con il logo della S.S. Juve Stabia. Sono inoltre previsti abbonamenti, a prezzi ridotti, per donne, over 65 ed under 14.

Vi aspettiamo presso i botteghini dello stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00.

Prezzi ordinari periodo 17 giugno – 31 luglio 2019

Curva San Marco

Intero euro 130,00 + 2€ di servizio prevendita

Ridotto per donne – Over 65 – Under 14 euro 65,00

Tribuna Varano

Intero euro 200,00 + 2€ di servizio prevendita

Ridotto per donne – Over 65 – Under 14 euro 100,00

Tribuna Quisisana

Intero euro 300,00 + 2€ di servizio prevendita

Ridotto per donne – Over 65 – Under 14 euro 150,00

Tribuna Monte Faito

Intero euro 400,00 + 2€ di servizio prevendita

Ridotto per donne – Over 65 – Under 14 euro 150,00

Tribuna Roberto Fiore

Intero euro 1.000,00 + 2€ di servizio prevendita

Prezzi maggiorati periodo 1 agosto – 31 agosto 2019

Curva San Marco

Intero euro 160,00 + 2€ di servizio prevendita

Ridotto per donne – Over 65 – Under 14 euro 80,00

Tribuna Varano

Intero euro 240,00 + 2€ di servizio prevendita

Ridotto per donne – Over 65 – Under 14 euro 120,00

Tribuna Quisisana

Intero euro 360,00 + 2€ di servizio prevendita

Ridotto per donne – Over 65 – Under 14 euro 180,00

Tribuna Monte Faito

Intero euro 480,00 + 2€ di servizio prevendita

Ridotto per donne – Over 65 – Under 14 euro 180,00

Tribuna Roberto Fiore

Intero euro 1.200,00 + 2€ di servizio prevendita

S.S. Juve Stabia