Porte girevoli in casa Juventus. Per gente che arriva, Sarri, gente che va. Lascia infatti la società bianconera, dopo una ventina d’anni, il capo ufficio stampa Enrica Tarchi. Ecco la nota del club diffusa sul sito ufficiale.

“Enrica Tarchi lascia la Juventus per affrontare nuove sfide professionali. Dopo molti anni nel club e le ultime sei stagioni nel ruolo di capo ufficio stampa, Tarchi non sarù più alla Juventus dal 1 luglio“. La società ha riorganizzato la Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne, sotto la guida di Claudio Albanese, che coordina un gruppo di persone suddivise in tre aree: Ufficio Stampa, Media Operations & Communication Alignment; Protocol & Corporate Public Relations; Sustainability. Nel gruppo dell’ufficio stampa entra, dal 1 luglio, Riccardo Coli.