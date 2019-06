Juventus, i tifosi rivogliono Benatia. Preso d’assalto il profilo Instagram “Ti aspettiamo, campione”

A gennaio di quest’anno, l’addio, con destinazione Al-Duhail. Ma Mehdi Benatia è rimasto nel cuore dei tifosi bianconeri, che lo rivorrebbero a Torino in questa sessione di calciomercato. La Juve, è risaputo, è alla ricerca di almeno un centrale di spessore dopo l’addio di Barzagli e si è tornato a fare il nome anche del marocchino.

Profilo Instagram del calciatore preso d’assalto, alla notizia, con tanti commenti che fanno capire come sarebbe gradito un suo ritorno. In molti hanno scritto “Torna alla Juve“, “Ti aspettiamo campione” e altri messaggi ad incoraggiare il suo ritorno. “Se puoi torna Mehdi, ci servi come il pane, Bonucci non riesce a imporsi senza uno come te o Chiellini al suo fianco” è la disanima tecnico-social di un utente bianconero.