Grande seguito subito dopo la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool. Kinsey Wolanski, con l’invasione di campo, è riuscita nel suo intento: pubblicizzare il sito web del fidanzato e far crescere a dismisura i follower del suo profilo Instagram. Ma si è fatta conoscere non solo nel mondo virtuale, ma anche in quello reale.

E’ lei stessa a confessare al ‘Sun‘ di aver ricevuto le attenzioni di diversi calciatori dopo la ‘performance’ al Wanda Metropolitano: “Non voglio fare nomi – dice – ma posso dirvi che un paio di giocatori del Liverpool mi hanno inviato dei messaggi per flirtare dopo la mia invasione. Uno mi ha mandato degli emoji col cuore, mentre un altro mi ha scritto: ‘Ti ho vista alla partita’. Onestamente non sapevo nemmeno chi fossero fino a quando non ho guardato i loro profili. Non ho risposto anche perché ho già un fidanzato“.