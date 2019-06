La rassegna stampa di sabato 1 giugno – Le prime pagine di calcio: “Icardi-Dybala, che tango!” [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La rassegna stampa di sabato 1 giugno – Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Sono ore sempre più calde per quanto riguarda le panchine valide per il campionato di Serie A, in particolar modo sta per arrivare la scelta in casa Juventus. La rosea rilancia la notizia di un possibile scambio tra Dybala e Icardi, Juventus ed Inter hanno intenzione di tornare a dialogare per provare a raggiungere un accordo, manovre importanti dunque anche sul mercato, si preannuncia un’estate caldissima. In alto la fotogallery.