Liverpool, Klopp ha le idee chiare: “Tutti spendono e dobbiamo farlo anche noi”

Nonostante abbia ottenuto la vittoria in Champions League e sia stato ad un passo dalla conquista della Premier, Jurgen Klopp non riposa sugli allori. Ha le idee ben chiare su cosa potrà costruire il Liverpool in futuro, ben consapevole che questa stagione sia stata soltanto un punto di partenza.

“Il Liverpool è ambizioso – ha detto il tecnico dei reds – e se non spendessimo la stessa quantità di soldi degli altri, non saremmo nelle condizioni di competere. Tutti spendono e dobbiamo farlo anche noi. Le critiche allo United per l’acquisto di Pogba? Quando ero in Germania, il Bayern aveva un budget che sembrava illimitato, tipo 100 milioni di euro, ma nel mercato di oggi con quei soldi ci compri un centrale e non bastano nemmeno a coprire l’ingaggio. Il mercato è cambiato più di quanto mi aspettassi ma, come dissi allora su Pogba, se dovessimo arrivare un giorno a un calcio che è solo una questione di soldi, lascerei“.