Matera nel baratro, deserto il bando per le manifestazioni d’interesse: ma il Comune non molla

Situazione sempre più delicata in casa Matera che, dopo essere stata esclusa a metà stagione dall’ultimo campionato di Serie C, avrebbe intenzione di ripartire dalla Serie D. Ma è andato deserto il bando per le manifestazioni di interesse, e così il Comune ha lanciato un nuovo appello agli imprenditori.

Stamani, nella sala Mandela del Municipio, affollata di tifosi, il vicesindaco e assessore comunale allo sport, Giuseppe Tragni, ha incontrato i giornalisti per fare il punto della situazione di una crisi che, in questo momento, non sembra avere via d’uscita. “Non abbiamo comunque ancora perso definitivamente le speranze: ecco perché – ha sottolineato l’assessore – insisteremo affinché venga presentato un progetto credibile che permetta alla nostra città di poter presentare la domanda d’iscrizione al prossimo campionato di serie D“.